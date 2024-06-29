Над морем и в районе Балаклавы сбиты две воздушные цели

Осколки упали в прибрежной зоне и в районе Ялтинского кольца. Есть пострадавшие.

В Севастополе 29 июня приблизительно в девять утра прозвучал сигнал воздушной тревоги. По информации губернатора, размещенной в соцсетях через полчаса, две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы.

Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Загорелась трава в районе Ялтинского кольца. В Балаклаве повреждена кровля частного дома.

Пострадали трое мирных жителя. Их госпитализируют с осколочными ранениями легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу.

В службу 112 продолжают поступать сообщения о падении осколков.