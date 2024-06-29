На Учкуевке подорвали суббоеприпасы

В акватории Севастополя сотрудники МЧС России ликвидировали четыре несдетонировавших во время ракетной атаки 23 июня суббоеприпаса.

Они обнаружены на глубине до пяти метров. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка».

Работы группы подводного разминирования по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов на Северной стороне продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю. На месте работают 19 специалистов группы подводного разминирования, 3 автомобиля и плавсредства.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили осколочные ранения. Фрагменты ракет с неразорвавшимися суббоеприпасами упали в районе пляжа «Учкуевка».

Суббоеприпас M74 американской ракеты ATACMS — стальной шар, заполненный взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают грузовики, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны. Радиус поражения живой силы 15 м.