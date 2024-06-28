Во время тревоги обеспечат доступ в подъезды и на любые объекты

Эту дополнительную меру безопасности городские власти хотят обеспечить с помощью специальных размыкателей, во время тревоги они обеспечат допуск в подъезды многоквартирных жилых домов.

— У нас порядка шести тысяч подъездов, они будут оборудованы такими системами, чтобы во время тревоги централизованно двери в подъездах были открыты. Сегодня мы приняли решение, что будем выделять на это средства, нормативная база это предусматривает, — сказал по итогам внеочередного заседания депутатов Законодательного собрания губернатор Михаил Развожаев.

Он также сообщил о своем указе об обеспечении беспрепятственного допуска на частные объекты, откуда раньше в случае сигнала воздушной тревоги граждан могли не пустить или выгнать.

Указ губернатора поддержан депутатами Законодательного собрания. Этой мерой на объекты частной формы собственности (кафе и т. д.) и часть гособъектов, кроме детских садов, пропуск должен быть обязательным. В случае, если этого не будет, после информации от граждан предусмотрены существенные штрафы.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. На пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения.