В Центре занятости можно получить услуги МФЦ и центра «Мой бизнес»

Оформить документы, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, получить информацию о пенсионных выплатах и решить другие вопросы теперь можно в одном месте.

После заключения соглашения между службой занятости Севастополя с МФЦ и центром «Мой бизнес» посетители смогут получать услуги трех организаций в режиме одного окна на ул.Руднева, 40.

В Центре занятости по установленному графику будет работать сотрудник МФЦ. Для него специально создается удаленное рабочее место. Нововведение позволит посетителям получить 42 государственные услуги, предоставляемые многофункциональным центром.

Кроме этого специалисты Центра занятости ежедневно смогут консультировать будущих и действующих предпринимателей по услугам, предоставляемым центром «Мой бизнес», а также помогать им в регистрации на цифровой платформе МСП.РФ.

«Центр занятости будет работать совместно с МФЦ и центром «Мой бизнес», чтобы предоставлять гражданам и работодателям разнообразные услуги, включая оформление документов, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, помощь в получении информации о пенсионных выплатах и не только. Это значит, что посетители службы занятости смогут сразу решить целый комплекс вопросов с учетом индивидуальных потребностей, касающихся как личной жизни, так и бизнеса», — рассказала директор Центра занятости населения Севастополя Светлана Рендак.