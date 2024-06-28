«Сокровенный Херсонес» подарили библиотекам и музею

Книга о Херсонесе издана тиражом 700 экземпляров издательством «Русский печатный дом». Над ее созданием, в том числе, трудилась преподаватель СевГУ Людмила Гриненко.

— Я так долго работала над текстами, что и сама я, и мои родные называли будущую книгу просто Книга. Открытий в этих текстах нет. Это такая поэтическая экскурсия по Херсонесу и его истории. Немного личного ощущения его атмосферы. Аудитория — люди, которые хотели бы понять, что именно рисовали дети. И вот книга издана и я впервые вижу, чтобы типографская печать по колориту была лучше компьютерного макета, — рассказала на презентации Л.Гриненко.

Л.Гриненко много лет проработала в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» и на встрече с читателями в очередной раз призналась в любви к Херсонесу. Как и ее соавторы.

Диакон Дмитрий Котов чувствует, что Херсонес — его прародина. Он рассказал, что альбом оформлен работами Детской школы мозаики. Почти 20 лет художественная мастерская работает на базе коррекционной школы в Лобне.

— Дети, которые никогда не были в Херсонесе, вдруг нарисовали такие шедевры, что только остается удивляться: как это возможно? — поделился священник.

А еще дети создали мозаику о Херсонесе и фотографии их работ также можно увидеть в книге. Кстати, авторы подарили экземпляры альбомов в библиотеки и Севастопольский художественный музей им.Крошицкого.