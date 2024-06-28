«Родину» продали, не привлекая внимания

Кинотеатр «Родина» в Балаклаве больше не принадлежит городу. Объект культурного наследия регионального значения был переименован в «Монпепос» и продан весной этого года частной фирме.

Среди множества официальных документов на сайте Севнаследия «Севастопольскую газету» привлек приказ «Об утверждении программы проверок объекта культурного наследия кинотеатра «Монпепос», расположенного на набережной Назукина в Балаклаве.

Аварийная «Родина»

Многие годы бывший кинотеатр «Родина» огорожен высоким забором и для пущей безопасности даже сигнальной лентой. Дореволюционное здание с каждым годом ветшало, с фасада частично осыпались буквы названия кинотеатра, что стало поводом для упреков в адрес Севнаследия за недобросовестное отношение к достопримечательности.

Два года назад во время обсуждения масштабной реконструкции Балаклавы, правительством Севастополя было обещано, что большая часть старинных зданий, расположенных на набережной Балаклавы, будут спасены. Но с тех пор никаких работ по сохранению кинотеатра «Родина» замечено не было. Разговоров о продаже здания не велось, нигде и ни с кем такая опция не обсуждалась. Поэтому, когда Севнаследие опубликовало приказ о проверках ОКН, возникло много вопросов, с которыми редакция обратилась в управление. Нас интересовало какие работы и на каком основании в настоящее время проводятся на объекте культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Монпепос»? Кто является нынешним владельцем здания на наб. Назукина, 23? Когда и на каком основании произошла смена владельца и что там будет?

Не относится к полномочиям

Ждать ответ на информационный запрос пришлось долго. А в результате пришла отписка: в обтекаемой форме сообщалось, что «работы проводятся на основании задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия». В ответе уточнялось, что задание выдано 20 февраля. Иные вопросы Севнаследием были проигнорированы с формулировкой «не относятся к нашим полномочиям».

Запрос пришлось отправлять в ГУП «Проект развитие Балаклавы», в чьей собственности это здание находилось еще в 2023 году. Из ответа следовало, что государственное унитарное предприятие сейчас не является собственником здания, на его балансе бывший кинотеатр «Родина» не стоит, а за несвои объекты ГУП давать ответы не должен.

Продали, но тихо

Нас снова отфутболили. Пришлось обратиться в департамент по имущественным и земельным отношениям. И вот, что мы выяснили. ДИЗО сообщило, что его распоряжением от 18 июля 2022 года комплекс строений и сооружений кинотеатра «Родина» и летняя площадка на ул.Назукина, 23 были изъяты из оперативного управления ГАУК «Севастополь кино» и закреплены на праве хозяйственного ведения за ГУПС «Проект развития Балаклавы». В Реестре собственности города объект был зарегистрирован как «Кинотеатр «Монпепос». ГУПС «Проект развития Балаклавы» обратился к ДИЗО с просьбой согласования совершения сделки на продажу вышеуказанного объекта недвижимого имущества. 24 июля 2023 года ДИЗО выдало согласие на продажу «Родины». Сделку заключили в марте 2024 года. Теперь объектом недвижимого имущества — кинотеатр «Монпепос» — владеет ООО «Порт Ламос».

О зарегистрированной в Севастополе компании ООО «Порт Ламос» мы узнали в мае этого года, когда фирма с молотка за 211,5 млн рублей приобрела другой объект культурного наследия — «Охотничий домик князя Юсупова», расположенный также на набережной Балаклавы, но на ее Западной стороне. Информацию о проведении торгов тогда опубликовали на сайте городского правительства.

Почему нельзя было также открыто и прозрачно провести торги с кинотеатром «Родина»?