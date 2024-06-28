Прикрыли канал нелегальной миграции через замужество

Два крымчанина подозреваются в организации схемы нелегальной миграции через заключение фиктивных браков. Женщины получали деньги, а мигранты — разрешение на временное проживание в России.

Два жителя полуострова наладили преступную схему организации незаконного пребывания иностранцев в России. Сообщники искали жительниц полуострова, желающих за вознаграждение вступить в заведомо фиктивный брак с иностранцем. «Мужья» при этом получали разрешение на временное проживание в России, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Нелегальная схема миграции была пресечена УФСБ России Крым и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ России и МВД Республики Крым. На организаторов «бизнеса» возбуждены уголовные дела. Четыре женщины, которые согласились вступить в фиктивный брак, пойдут под суд по той же статье УК — «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до семи лет лишения свободы.