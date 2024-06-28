Сделают почти 600 бетонных укрытий типа «блиндаж»

— Мы об этом рассуждали всю неделю. Понятно, что до укрытия еще нужно добежать, есть такие вещи, как остановки общественного транспорта, у нас их порядка 300, которые по сути находятся в чистом поле, когда нельзя дойти до ближайшего капитального объекта. Плюс у нас есть пляжи, особенно на Северной стороне, где тоже нет капитальных строений и нет никаких укрытий, — обрисовал положение вещей после заседания губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным оценкам, город сейчас нуждается в порядка 600 укрытий типа «блиндаж». Такие устанавливают в Белгороде.

— Это типовые блиндажи, мы имеем опыт их изготовления. Знаем, как их делать, где их заказывать. Для этого нужная существенная сумма, сегодня с депутатами обсуждали источники финансирования. Приняли сегодня решение, что пока будем делать 600, возможно, понадобится больше. В Белгороде тоже начинали со ста, сейчас уже 700, — сказал глава города.

По его расчетам, на изготовление таких укрытий, монтажа и установки понадобится порядка 40 дней.

— Будем ускоряться максимально. Разных производителей задействуем, чтобы сократить срок их установки, — пообещал М.Развожаев.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. На пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения.