Пляжи закрывать не будут, но научат оказывать первую помощь

Решение о закрытии пляжей в Севастополе депутаты Законодательного собрания 27 июня на внеочередном заседании не приняли.

— Мы абсолютно понимаем, что эта мера будет очень трудноисполнимой, а все программы должны быть максимально исполнимы. Но пляжи Северной стороны, которые не оборудованы и не имеют рядом капитальных строений, в настоящее время представляют повышенную опасность. Время нахождения там необходимо максимально минимизировать. Лучше отказаться на время, пока там не будут оборудованы защитные конструкции. Лучше предпочесть пляжи, где есть капитальные строения, куда можно эвакуироваться в случае объявления ракетной опасности, –—пояснил свою и депутатскую позицию губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Обучат всех оказывать первую помощь

Разумеется, делаться это будет на добровольных началах.

Вопрос об обучении населения города первичной медицинской помощи возник после трагедии 23 июня. Развитие событий показало, что благодаря немногим людям, которые обладали медицинскими навыками, дополнительных жертв удалось избежать, сообщил М.Развожаев. Именно поэтому решено в рамках программы гражданской обороны сделать отдельную бесплатную программу массового обучения севастопольцев первой медицинской помощи. Ее организуют на базе парка «Патриот» по выходным дням.

В интернете объявят запись в группы всех желающих, занятия будет вести профессиональный инструктор.

— Попробуем сделать так, что все, кто пройдет даже краткосрочный часовой или полуторачасовой курс, по итогу получал какие-то элементарные средства, типа жгута, который можно носить в кармане, дабы в критической ситуации прийти кому-то на помощь, — сказал губернатор.

Он выразил надежду, что за выходные дни по такой схеме удастся обучить порядка тысячи — двух тысяч человек.

— Надо к этому отнестись серьезно и потратить час в один из выходных дней, чтобы эти курсы пройти, — обратился к севастопольцам с призывом глава города.

Он также пообещал, что севастопольские пляжи будут обеспечены дополнительными медицинскими средствами, в больших объемах, чем это было по состоянию на 23 июня.

— Мы столкнулись с тем, что элементарные медпакетов, бинтов, жгутов и так далее там не было. Рекомендую предпринимателям в местах типа рынков и магазинов, также обзавестись медпакетами и постоянно их пополнять. Обязывать не будем, но будем рекомендовать, — заключил губернатор.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. На пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения.