Отказавших в укрытии во время воздушной тревоги будут наказывать рублем

В Севастополе утвердили размер штрафов за отказ пустить на территорию объектов частной и частично государственной собственности при объявлении сигнала «Воздушная тревога!» и дополнительного сигнала «Внимание всем! Баллистика!»

Соответствующий губернаторский указ о свободном допуске к перечисленным объектам уже подготовлен.

— Я сейчас его подпишу, он будет опубликован и вступит в силу, — сообщил 28 июня на заседании правительства города губернатор Михаил Развожаев.

Штрафы за невыполнение указа составляют: физические лица — 3-5 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей.

Быстро не получится

Глава города поручил разъяснить гражданам порядок действий, если вдруг предусмотренная указом ситуация случится, каким образом следует сигнализировать и оформлять соответствующие заявления.

Ему пояснили, что в приложении к указу содержится соответствующая форма заявления, с разъяснением алгоритма действий.

Тем не менее, М.Развожаев предложил дополнительно провести эту работу, со словами: «Надо эту ситуацию дожать!»

На заседании прозвучало, что указ вступает в силу через 10 дней после опубликования, и ускорить этот процесс не получится.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. На пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения. Жители города жаловались в соцсетях, что во время обстрела их с маленькими детьми не пускали укрыться в общественных туалетах и под навесом у касс катеров.