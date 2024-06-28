Окна на социально значимых объектах затянут пленкой

Законодатели приняли постановление №1233 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности на территории города Севастополя».

Как рассказал после заседания председатель заксобрания Владимир Немцев, депутаты также внесли свои предложения. Одно из них — затянуть защитной пленкой окна зданий и сооружений социальных объектов, в первую очередь, детских садов.

Вспомнили депутаты и о состоянии убежищ, расположенных в многоквартирных жилых домах, решив, что пора бы активизировать работу по приведению их в порядок. Необходимо оборудовать подъезды многоквартирных домов (МКД), дворы и входные группы во дворы МКД контроллерами-размыкателями замков с выводом на централизованный пульт, чтобы во время ракетной опасности смог укрыться любой.

По словам В.Немцева, обсуждение мер безопасности сопровождалось в городе довольно жаркими дискуссиями, с различными предложениями в телеграм-каналах и в соцсетях. Жители предлагали разные меры безопасности.

— Поэтому и необходимо было их вместе обсудить, понять, какие меры действительно эффективные, а какие избыточны и не приведут к желаемому результату. Мы максимально рассмотрели все возможные меры и постарались все принять. Теперь это будет закреплено на законодательном уровне, — сказал В.Немцев.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. На пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения.