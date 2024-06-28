Новым улицам и переулкам присвоили имена участников СВО

Речь идет о присвоении наименований восьми вновь образованным улицам в селе Полюшко, в границах территории, где расположены земельные участки, предоставленные участникам СВО.

Наименования шести улицам и двум переулкам присвоят на основании обращения командующего Черноморским флотом, с целью увековечивания памяти участников СВО, награжденных Орденом посмертно, сообщила 28 июня на заседании правительства и.о.директора департамента архитектуры Юлия Шемонаева.

Новым улицам присвоят имена Александра Боброва, Алексея Куликова, Юрия Линкина, Евгения Селютина, Дмитрия Мельниченко, Германа Гутько, а также переулкам – Леонида Абдокова и Никиты Максимекнко.

На том же заседании утвердили очередные изменения в Правила землепользования и застройки, которые предусматривают применительно к части территории города в границах внутригородских муниципальных образований Ленинского, Гагаринского, Нахимовского, Балаклавского муниципальных округов и города Инкермана, а также Андреевского, Качинского. Верхнесадовского, Терновского, Орлиновского внутригородских муниципальных образований.

– В правила внесены порядка 50 изменений, в частности изменена территориальная зона в отношении территории площадью 9,8 га, граничащей с территорией СНТ «Бутон» и «Швейная фабрика» с индивидуальной жилой застройкой в районе улицы Евгения Ревенко на зону ижс, с целью обеспечения возможности подготовки документации по планировке территории для образования земельных участков и их последующего представления участникам СВО и членам их семей, – заявила Ю.Шемонаева.

По ее словам, всего там предлагается выделить 102 земельных участка.

– Это территория рядом с кладбищем захоронения английских воинов периода первой обороны Севастополя, она расположена справа на выезде из города по улице Генерала Мельника, между Максимовой дачей и Генерала Мельника. В охранную зону Максимовой дачи эта территория не входит, это на расстоянии больше 500 метров от нее, – пояснил и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.