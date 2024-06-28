На гражданскую оборону дополнительно выделили 700 миллионов рублей

По результатам проведенного 27 июня Чрезвычайного внеочередного заседания в Законодательном собрании на укрепление безопасности в Севастополе выделено 700 млн рублей.

По словам губернатора Михаила Развожаева, основной источник средств — региональный, с расчетом на федеральную поддержку.

Деньги правительство города намерено направить на реализацию комплексной программы мер, усиливающей меры безопасности населения.

— 23 июня ситуация в городе изменилась, мы столкнулись с новой угрозой, впервые был применен кассетный боеприпас по гражданскому населению, по гражданской инфраструктуре, погибли люди. Были применены средства, требующие иных, новых методов реагирования, чем те, что использовались до настоящего времени, — объяснил М.Развожаев.

По его словам, примененные баллистические ракеты имеют очень короткий срок доставки от пуска до поражения цели, что и потребовало принятия дополнительных мер по защите населения.

— Потому что мы видим, четко понимаем, мы должны исходить из новой сложившейся реальности в течение трех дней на этой неделе с понедельника я провел заседания оперативного штаба. После этого консультировался с различными экспертами, в том числе коллегами из Донецка и Белгорода. Правительство вырабатывало необходимые меры, определяло, какие финансовые ресурсы нам потребуются для реализации этих мер. Все это было включено в программу, которую сегодня мы обсудили с депутатами, — продолжил объяснение М.Развожаев.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. На пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения.