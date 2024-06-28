Из общественного транспорта во время тревоги высаживать не будут

Как пояснил после заседания губернатор Михаил Развожаев, изменения коснутся работы общественного транспорта во время тревоги.

— Теперь пассажиров не будут высаживать из машин и отправлять искать укрытия. Транспорт будет останавливаться, но люди должны будут оставаться в автобусах и троллейбусах, где должны быть средства первой медицинской помощи, которые должны быть использованы в случае, если вдруг произойдет трагедия, — объяснил губернатор.

После трагедии на пляже «Учкуевка», он согласился, что транспорт сам по себе является является минимальным укрытием.

— Трагическая ситуация 23 июня показала, что те, кто успел укрыться за какие-то железные листы, были ранены, но не так серьезно, как те, кто получил прямое поражение осколком, — аргументировал свое мнение глава города.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. На пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения.