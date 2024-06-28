Из общественного транспорта во время тревоги высаживать не будут
Таково нововведение, принятое 27 июня на внеочередном заседании Законодательного собрания, посвященному введению дополнительных мер безопасности населения.
Как пояснил после заседания губернатор Михаил Развожаев, изменения коснутся работы общественного транспорта во время тревоги.
— Теперь пассажиров не будут высаживать из машин и отправлять искать укрытия. Транспорт будет останавливаться, но люди должны будут оставаться в автобусах и троллейбусах, где должны быть средства первой медицинской помощи, которые должны быть использованы в случае, если вдруг произойдет трагедия, — объяснил губернатор.
После трагедии на пляже «Учкуевка», он согласился, что транспорт сам по себе является является минимальным укрытием.
— Трагическая ситуация 23 июня показала, что те, кто успел укрыться за какие-то железные листы, были ранены, но не так серьезно, как те, кто получил прямое поражение осколком, — аргументировал свое мнение глава города.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. На пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения.