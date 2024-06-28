Доработают и ускорят систему оповещения

По его словам, уже достигнута договоренность с военными, что теперь не будет никаких телефонных оповещений. То есть, при информации об угрозе запуска баллистической ракеты сразу будут давать сигнал «Баллистика». Он будет мгновенно попадать к оперативному дежурному, который без каких-либо докладов и уточнений сразу нажмет на кнопку сигнала тревоги.

— Поэтому оповещение в телевизоре и в моем телеграм-канале будут появляться позже, чем сирена, сирена будет первой, мгновенной. Еще 10-15 секунд нужно для того, чтобы вся система заработала. Все эти подробности мы еще неоднократно объясним и разъясним. Мы ускорим систему. Новый сигнал «Баллистика» позволит людям понимать, что очень срочно нужно занять позицию для укрытия. Как это нужно будет делать, тоже объясним, — сказал глава города.

По его словам, система оповещения будет достроена очень оперативно.

— Все пробелы уже выяснили, необходимое оборудование закуплено, в ближайшее время будет достраивать систему оповещения, максимально покрывая весь город. Кроме того, мы усилим пляжи, общественные пространства, парки, скверы. Эта система оповещения будет интегрирована и там, — заверил губернатор.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения. Сигнала воздушной тревоги в городе не было.