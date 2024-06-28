Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь

Единственную севастопольскую бухту, не огражденную от свободного захода и выхода, решено закрывать на ночь. Такое решение принято 27 июня депутатами Законодательного собрания на внеочередном чрезвычайном заседании, созванном по инициативе губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Речь идет о Балаклавской бухте, которая сейчас лишена каких-либо военных объектов, но, по оценке специалистов, представляет угрозу в части возможного ее минирования.

— Прогнозируя любые варианты развития событий, сегодня мы приняли решение, что в ночное время Балаклавская бухта будет оборудована боновыми заграждениями, которые будут закрываться, — прокомментировал принято решение глава города.

Он также сообщил о введении в Балаклаве постов наблюдения, в том числе и теробороны, которые будут наблюдать за морем в дневное и ночное время. По словам губернатора, соответствующее оборудование для дополнительного мониторинга входа и выхода из Балаклавской бухты уже имеется.

При этом оговаривается, что вход в бухту и выход из нее будет перекрыт только в ночью, днем бухта остается открытой.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. На пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения.