В стационарах остаются 66 пострадавших при ракетном обстреле

На стационарном лечении остаются 66 пострадавших при ракетном обстреле Севастополя, среди них 23 ребенка, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В стационарах остаются 66 пострадавших при обстреле Севастополя, в их числе 23 ребенка. 22 пациента продолжают лечение в федеральных центрах и больницах Москвы. Состояние девяти пациентов врачи на сегодняшний день оценивают как тяжелое», — приводит слова А.Кузнецова ТАСС.

23 июня Украина совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом, погибли четыре человека, в том числе двое детей, 153 человек получили ранения.