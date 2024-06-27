В Крыму пробы морской воды берут каждый день

Дополнительный мониторинг морской воды ведется на территории Республики Крым, включая западное побережье, в районе впадения реки Днепр в Черное море, увеличено количество мониторинговых точек.

«В Республике Крым, в том числе на западном побережье, в районе впадения реки Днепр в Черное море, также увеличено количество мониторинговых точек, введен дополнительный мониторинг за безопасностью морской воды», — сообщила ТАСС пресс-служба Роспотребнадзора.

На территории полуострова увеличено количество мониторинговых точек и исследований проб воды, забор которой сейчас ведется ежедневно.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о вспышке холеры среди военных и гражданского населения в части Херсонской области, подконтрольной Украине. В связи с этим Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения.