СевГУ будет сотрудничать с МФТИ

Сотрудничество Севастопольского государственного университета с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) касается искусственного интеллекта (ИИ) и ориентирована на учителей школ.

Для учителей организуют бесплатные курсы повышения квалификации. Проект реализуется с 2023 года по заказу Министерства Просвещения РФ в рамках национальной программы «Цифровая экономика», сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета.

Оговаривается, что бесплатная программа предназначена для учителей всех предметов, независимо от уровня владения ИТ-технологиями. Они могут выбрать три варианта обучения: базовый курс «Быстрый старт в искусственный интеллект», продвинутый курс «Искусственный интеллект для учителей» и специализированный курс «Технологии искусственного интеллекта для учителей информатики».

Предполагается, что в рамках курсов учителя познакомятся с современными технологиями ИИ, научатся пользоваться готовыми инструментами и практическими примерами их применения в образовании.

Обучение пройдет в дистанционном формате и продлится четыре недели. Как заверяют в пресс-службе СевГУ, для овладения навыками технологий ИИ потребуется не более получаса в день. Для обучения слушатели получат доступ к удобной платформе МФТИ с поддержкой в чате «Сферум». Кроме того, будут организованы вебинары с преподавателями-экспертами.

Выпускникам курсов по их окончании выдадут удостоверение о повышении квалификации.