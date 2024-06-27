Самородки с Донбасса возложили цветы на Малаховом кургане

Артисты образцового коллектива эстрадного танца «Вдохновение» в рамках проведения XVIII конкурса-фестиваля народной музыки и танца «Самородки-2024» на Малаховом кургане возложили цветы к памятнику вице-адмиралу Корнилову, исполнили песни «Севастопольский Вальс» и «Легендарный Севастополь» и побывали на экскурсии в оборонительной башне.

В Севастополе с 23 по 29 июня проходит ежегодный конкурс-фестиваль народного творчества «Самородки». В этом году Культурный комплекс «Корабел» совместно с общественной организацией «Арт-фест» выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив «Самородки Донбасса и освобожденных территорий — патриоты России». За счет гранта на конкурс в Севастополь смогли приехать 80 артистов из Донецкой и Луганской народных республик. Это творческие коллективы: народного танца «Барвинок», эстрадного танца «Вдохновение», народный вокальный коллектив «Спиваночки», трио «Луганские узоры», вокальный коллектив «Ежевика».

— В свободное от конкурсной программы время участники фестиваля заняты в других программных мероприятиях. Сегодня совместно с Музеем обороны Севастополя на Малаховом кургане проходит акция возложение цветов к памятнику Корнилову, песенный флэшмоб и экскурсия. Акция проходит параллельно на двух исторических площадках музея: на Малаховом кургане и Сапун-горе. Специально для этого артисты выучили слова гимна Севастополя и севастопольского вальса, — рассказала художественный руководитель культурного комплекса «Корабел» Светлана Мельникова. По ее словам, участникам фестиваля в Севастополе очень нравится.

— К фестивалю мы готовились серьезно, потому что понимали масштаб и значимость мероприятия, а также то, что это будет проходить в городе-герое Севастополе. Донецк и Луганск сейчас в тяжелой ситуации, а здесь мы действительно отдыхаем. После волнения от участия в конкурсной программе на экскурсиях по городу мы получаем истинное наслаждение, а исполнение патриотических песен задевают сердечные струны, — поделилась впечатлениями артистка образцового ансамбля танца «Вдохновение» из Харцызска Донецкой Народной республики Алина Слободчикова.

Организатором акции на Малаховом кургане вместе с Культурным комплексом «Корабел» выступил Музей героической обороны Севастополя.

— Музей выступает хранителем военно-исторического наследия и старается всесторонне поддерживать мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Для нас это очень значимое мероприятие, — подчеркнула важность события заместитель начальника информационно-издательского отдела музея Светлана Куксова.

Гала-концерт и награждение победителей фестиваля проведут 29 июня в 11.00 в Доме офицеров ЧФ РФ.