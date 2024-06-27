Пострадавшим в Учкуевке предлагают психологическую помощь

Гражданам, пострадавшим от ракетного удара на пляже «Учкуевка», могут оказать экстренную психологическую помощь. Об этом 26 июня на заседании правительства города рассказала директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Речь идет о дополнительной поддержке, которую могут получить пострадавшие в подведомственных департаменту учреждениях. Психологическая помощь может быть оказана детям, их родителям или законным представителям, в том числе анонимно.

Детям готовы оказать помощь:

— в Центре социальной помощи семье и детям по телефону доверия 8(800) 2000-122. Адрес: ул.Пушкина, 18, телефон: +7 (8692) 48-09-10;

— в Севастопольском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Там предоставят социальные услуги (социально-психологическая помощь, адаптивная физкультура, социально-бытовая адаптация), в том числе на дому, и социальное сопровождение пострадавших детей после окончания лечения; Адрес: ул.Николая Музыки, 20, телефон:+7 (8692) 44-94-36, 44-94-67.

В Севастопольском городском комплексном центре социального обслуживания также готовы предоставить одежду и обувь, провести обследование жилищно-бытовых условий пострадавших граждан и составить акты с указанием видов необходимой помощи. Адрес: ул.Хрусталева, 27, телефон: +7 (8692) 55-58-24, 55-09-04.