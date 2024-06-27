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Пострадавшим в Учкуевке предлагают психологическую помощь

Щербакова Евгения

Гражданам, пострадавшим от ракетного удара на пляже «Учкуевка», могут оказать экстренную психологическую помощь. Об этом 26 июня на заседании правительства города рассказала директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Речь идет о дополнительной поддержке, которую могут получить пострадавшие в подведомственных департаменту учреждениях. Психологическая помощь может быть оказана детям, их родителям или законным представителям, в том числе анонимно.

Детям готовы оказать помощь:

— в Центре социальной помощи семье и детям по телефону доверия 8(800) 2000-122. Адрес: ул.Пушкина, 18, телефон: +7 (8692) 48-09-10;

— в Севастопольском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Там предоставят социальные услуги (социально-психологическая помощь, адаптивная физкультура, социально-бытовая адаптация), в том числе на дому, и социальное сопровождение пострадавших детей после окончания лечения; Адрес: ул.Николая Музыки, 20, телефон:+7 (8692) 44-94-36, 44-94-67.

В Севастопольском городском комплексном центре социального обслуживания также готовы предоставить одежду и обувь, провести обследование жилищно-бытовых условий пострадавших граждан и составить акты с указанием видов необходимой помощи. Адрес: ул.Хрусталева, 27, телефон: +7 (8692) 55-58-24, 55-09-04.