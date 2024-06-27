Пляжи Южного берега Крыма открыли

«Хорошего отдыха на Южном берегу Крыма», — прокомментировала ситуацию ялтинский мэр.

Есть маленькое исключение — пляж санатория «Ай-Петри» пока остается закрытым, но по иным причинам. Там ждут решения буквально с часу на час.

Напомним, что 23 июня на Южном берегу Крыма пляжи между поселками городского типа Ореанда и Форос были временно закрыты для купания из-за аварии на коллекторе, оставившей без водоснабжения ряд населенных пунктов.