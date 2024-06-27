Объяснили, как оформить выплаты пострадавшим от ракетного удара

О порядке получения документов для оформления выплат пострадавшим от ракетного удара на пляже «Учкуевка» рассказали на заседании правительства 26 июня.

По словам заместителя руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю – руководителя Севастопольского межрайонного следственного отдела Андрея Быкова, на сегодня более половины лиц, находящихся на стационарном лечении, допрошены. В отношении них вынесены постановления о признании потерпевшими. Им назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

Постановления о признании людей пострадавшими централизованно направят в комиссию, которая будет заниматься назначением выплат.

Что касается судебно-медицинской экспертизы, для ее проведения необходимы медицинские документы, для чего предполагается выстроить работу с департаментом здравоохранения.

— По людям, которые уже не в больницах, а дома, нужно быстро отработать, назначить эти выплаты, а тем, кто продолжает лечение, по итогам доработать и эту выплату назначить, — дал поручение губернатор Михаил Развожаев.

Каждого пострадавшего предупредят звонком о необходимости подать заявление.

Отдельно рассмотрен вопрос, куда обращаться пострадавшим, получившим легкие ранения и ушедшим домой.

— Первая категория — это те, кому была оказана помощь на месте, в том числе лицами, которые рядом находились, не из числа медиков. Есть те, кто обратились в медицинские учреждения и о которых, помимо наскоро записанных фамилии и инициалов ничего не известно. Таких людей будут устанавливать представители полиции, — поручил А.Быков.

Пострадавшие, которым оказали помощь на месте, для получения необходимых документов должны обратиться в территориальные подразделения Следственного комитета:

— по Балаклавскому району: ул.Калича, 31;

— по Нахимовскому району: пл.Ластовая, 3;

— по Гагаринскому району: пр.Героев Сталинграда, 64 (4 этаж);

— по Ленинскому району: пр.Генерала Острякова, 225.

Для более оперативной работы с жителями перед посещением следственного отдела нужно будет записаться по телефону:

— +7 (8692) 53-13-27 — по Ленинскому и Гагаринскому районам;

— +7 (8692) 53-13-08 — по Балаклавскому и Нахимовскому районам;

— +7 (8692) 53-13-03, 53-13-00 — резервные телефоны.

Вопрос, связанный с получением выплат иногородними пострадавшими, подняла заместитель губернатора Светлана Пирогова. Эти люди могут обратиться в любое удобное для них отделение Следственного комитета, также по предварительной записи.

— Получить все документы и выплаты смогут и жители других регионов, пострадавшие во время теракта и уже уехавшие из Севастополя. Для этого им нужно позвонить также по указанным номерам, после чего — обратиться в территориальное подразделение Следственного комитета по месту жительства в своем регионе, — ответил А.Быков.

– За назначением единовременной выплаты гражданам необходимо обратиться в течение 12 календарных месяцев. Выплата будет производиться однократно, и она не зависит от тех страховых выплат, которые будут осуществлять страховщики по заключённым договорам страхования, – добавила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Для консультации по вопросам получения заключения судмедэкспертизы о степени тяжести вреда здоровью можно обращаться в департамент здравоохранения по номеру +7 (978) 700-39-28.

Для консультации по вопросам назначения выплат можно обратиться в департамент труда и социальной защиты населения по номеру +7 (8692) 54-12-98.