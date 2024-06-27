Нашли деньги на ремонт домов на Ялтинской и Гранатной

На восстановление разрушенных ракетами домов на улицах Ялтинская и Гранатная правительство Севастополя выделило более 30 миллионов рублей.

На аварийно-восстановительные работы в многоквартирных жилых домах, пострадавших во время ракетной атаки в ночь на 24 марта, из резервного фонда правительства города постановлением выделено 32 млн рублей.

Согласно документа, на ремонт многоквартирного жилого дома на ул.Гранатная, 1а выделено почти 12 миллиона рублей. На восстановление дома на ул.Ялтинская, 7а — 20 миллионов.

В время вражеской ракетной атаки на Севастополь в марте этого года был частично разрушен многоквартирный дом на ул.Ялтинская: в торец дома попал осколок ракеты, погиб мужчина, также было нарушено газоснабжение. В доме на ул.Гранатная обрушилась крыша и одна квартира была серьезно разрушена.

В ночь на 24 марта Севастополь пережил одну из самых мощных вражеских атак на город. Тогда за помощью возмещении ущерба, связанного с повреждением личного имущества в правительство обратилось порядка двух сотен жителей. Сотрудникам МЧС потребовалось несколько дней, чтобы найти и убрать фрагменты сбитых ракет с улиц города.