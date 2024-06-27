На Учкуевке нашли еще два неразорвавшихся суббоеприпаса

Водолазы специализированного отряда МЧС России продолжают обследовать дно Черного моря на Северной стороне, в районе пляжа «Учкуевка», куда упали фрагменты ракет ATACMS с кассетными суббоеприпасами.

«Уже обследована половина запланированного района поиска. В воде обнаружено два суббоеприпаса. Всего с начала поиска — три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

На месте работают 19 специалистов группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства. Работы затруднены из-за штормовой погоды.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения.

На 27 июня в больницах Севастополя остаются 42 пациента, в том числе 11 детей. На лечение в Москву спецбортом МЧС отправлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое. У девяти пациентов в состоянии средней тяжести. Один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии.