Какие законы вступают в силу в июле

Освобождение многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, изменение порядка выплаты задолженности по кредитам, новые меры по развитию сельского туризма и другие законы июля — в материале пресс-службы Государственной Думы РФ.

1 июля

Нуждающиеся в соцподдержке не будут платить комиссию при оплате услуг ЖКХ

Многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны будут оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии.

«Норма принятого закона будет носить адресный характер. Она коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке», — сказал Вячеслав Володин. — Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей».

Усиливается антитеррористическая защищенность объектов

За нарушение требований к ней вводится уголовная ответственность. Она будет грозить, если лицо два и более раз в течение 180 дней привлекалось за аналогичное административное правонарушение. Наказание составит до семи лет лишения свободы.

Меняется порядок выплаты задолженности по кредитам

В случае просрочки по кредиту сперва будут погашаться задолженность по процентам, по основному долгу, проценты за текущий период платежей, основной долг за этот период и только потом — неустойка и другие платежи. Ранее неустойка была третьей в этом списке. Закон поможет гражданам скорее рассчитаться с долгом.

Банк может потребовать от заемщика застраховать заложенное имущество и иной страховой интерес. Если заключение договора страхования не является обязательным, кредитор должен предложить сопоставимый вариант ипотечного кредитования без страхования. Кроме того, банк обязан предоставить ипотечный кредит на тех же условиях, если заемщик самостоятельно оформил страховку у другого страховщика. Раньше такие правила действовали только в отношении потребительского кредита.

Также банк может повысить ставку по ипотеке при неисполнении заемщиком обязанности по страхованию более 30 дней или при его отказе от договора добровольного страхования в течение 14 дней после его заключения.

Кредит выдадут быстрее

Срок рассмотрения кредитными, страховыми и другими финансовыми организациями обращений граждан сократят до 15 рабочих дней. Его могут продлить на 10 рабочих дней, если потребуется дополнительная информация. Ответ должен содержать информацию о результатах всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на требования законодательства РФ.

Отечественную промышленность поддержат

Вводятся понятия российской промышленной продукции и ее производителя. Чтобы создать единый механизм идентификации, на нее будут оформлять цифровые паспорта. Правительство сможет устанавливать требования о приобретении, об использовании и о реализации российской промышленной продукции в приоритетном порядке.

Больше россиян смогут получить накопительную пенсию единовременно

Упростится определение способа выплаты накопительной пенсии. Теперь, если расчетный размер накопительной пенсии будет равен или меньше 10% от величины прожиточного минимума пенсионера по Российской Федерации, застрахованному лицу будет назначена единовременная выплата.

Информирование о пенсионных накоплениях

Россиян начнут информировать о величине пенсионных накоплений, которые хранятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Это будут делать через личный кабинет на портале «Госуслуги» или при посещении клиентской службы Социального фонда РФ. Ранее уже вступили в силу нормы об обязательном информировании граждан о пенсионных накоплениях и о размере будущей страховой пенсии по старости, которые формируются в Социальном фонде.

Распоряжаться пенсионными накоплениями можно онлайн

Застрахованные лица смогут подать заявления о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений и уведомления об отказе от перевода средств пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса по указанному договору через Единый портал госуслуг.

Получать меры поддержки станет проще

Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере будет обеспечивать регистрацию решений и учет сведений об отнесении граждан к ветеранам труда, лицам, пострадавшим от воздействия радиации, многодетным семьям, детям-сиротам и ветеранам ВОВ. Это позволит назначать меры социальной поддержки быстрее и проще.

Упрощается процедура внесудебного банкротства

Гражданам не обязательно будет представлять некоторые бумажные справки для внесудебного банкротства. Через систему межведомственного электронного взаимодействия у ФНС запросят данные о получении пенсии, у ФССП и СФР — о сроке выдачи исполнительного документа и его неисполнении, а у СФР — о получении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Изменится порядок приватизации госимущества

Появятся правила продажи государственного и муниципального имущества по минимально допустимой цене. Этот способ приватизации заменит продажу имущества без объявления цены и будет применяться, если его реализация посредством публичного предложения не состоялась. Это позволит исключить злоупотребления со стороны покупателей.

Ужесточение требований к МФО

Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании должен составлять не менее 5 млн рублей. Правило не затрагивает МФО, финансирующие бизнес, и организации, учредителем которых является РФ, субъект РФ или муниципальное образование.

Повышается госпошлина на паспорта и гражданство

Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения составит шесть тысяч рублей, такого загранпаспорта гражданину до 14 лет — три тысячи рублей, вида на жительство иностранцу — шесть тысяч рублей, разрешений на привлечение и использование иностранных работников — 12 тысяч рублей, разрешения на работу иностранцу или прием в российское гражданство — 4200 рублей.

Сведения об условиях жизни сирот внесут в банк данных

В государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, появится информация об условиях жизни и воспитания детей после передачи их в приемную семью.

Совершенствуется общественный экологический контроль

Уточняются права и обязанности общественных инспекторов по охране окружающей среды и порядок их взаимодействия с органами государственного контроля. Иностранные агенты будут не вправе осуществлять общественный экологический контроль.

Права должников дополнительно защитят

Исполнительные производства будут закрывать быстрее после исполнения требований или признания должника банкротом. Сейчас на это могут уходить месяцы, потому что срок не регламентирован законом, а после изменений — до трех рабочих дней со дня поступления данных в информационную систему. Так с граждан быстрее снимут ограничения, связанные с долгом.

Повышаются требования к адвокатам

Требования к уровню образования претендентов на получение статуса адвоката ужесточат. Это повысит гарантии граждан на получение квалифицированной юридической помощи. Изменения не распространяются на получивших высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности до вступления закона в силу.

В Белгородской, Брянской и Курской областях — свободная экономическая зона

Режим свободной экономической зоны, который уже действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, расширят на Белгородскую, Курскую и Брянскую области.

Инвесторы, вкладывающие средства в развитие этих территорий, их промышленность и логистику, получат льготы по налогу на прибыль, имущество и землю, по уплате страховых взносов.

3 июля

Появятся гостиницы на виноградниках

Фермерские хозяйства, относящиеся к сельхозтоваропроизводителям, получат право осуществлять деятельность в сфере сельского туризма и временно размещать туристов в жилых домах, расположенных на земельных участках, входящих в состав земель сельхозназначения. Кроме того, законодательно вводится понятие «устойчивое развитие сельских территорий».

22 июля

Вносятся изменения в закон о госслужбе

Изменяется механизм перевода государственного гражданского служащего на другую должность в том же или другом государственном органе. Уточняются требования к условиям служебного контракта и проведению служебных проверок.

25 июля

Переведенные мошенникам средства можно будет вернуть

Банки и платежные системы обяжут проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции на два дня, даже если имеется согласие клиента. Деньги, переведенные на счета злоумышленников, которые находятся в специальной базе Банка России, будут возвращены.

После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги.