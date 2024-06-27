Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут в 2025 году

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о возобновлении с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу.

Закон коснется 7,87 млн человек. Его реализация потребует дополнительных бюджетных ассигнований: в 2025 году — 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд, в 2027-м — 260 млрд, сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил с февраля следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Он добавил, что с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут ежегодно повышаться не только для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать.