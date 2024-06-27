Бывший руководитель Госжилнадзора Севастополя сел на восемь лет за взятки

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Нижнего Новгорода — бывшего руководителя Главного управления государственного жилищного надзора Севастополя. Он признан виновным в получении взятки в виде денег и иного имущества в особо крупном размере.

Установлено, что с ноября 2018 по март 2021 года действующее на тот момент должностное лицо лично получил взятку в виде денег и имущества на общую сумму почти 1,7 миллиона рублей за оказание общего покровительства представителям управляющих компаний, предупреждение о поступающих жалобах и запланированных проверках, непривлечение к административной ответственности и отказ в переводе многоквартирного дома на обслуживание в другую УК.

Суд назначил экс-главе Госжилнадзора наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан уплатить штраф в размере свыше 3,3 млн рублей, лишен права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и органах в течение 10 лет и лишен классного чина.

Приговор вступил в законную силу, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Напомним, что этот начальник Госжилнадзора судился в 2021 году с «Севастопольской газетой» за свои «честь и достоинство» из-за публикации об одиночном пикете с требованием остановить лоббирование им интересов управляющей компании.