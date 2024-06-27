Аукцион на рекламные конструкции отменили

Объявленный в конце мая открытый аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и недвижимом городском имуществе, отменен.

Об этом говорится в приказе департамента архитектуры Севастополя от 26 июня.

В отделе, занимавшемся подготовкой аукциона, не в курсе, почему его отменили. И в приемной департамента о причинах отмены не знают. Поэтому редакция ждет ответа на официальный информационный запрос, как же теперь будут определять, кому и где размещать рекламные конструкции.

Напомним, что открытые торги на право заключения договоров на размещение рекламных конструкций — билбордов, лайтбоксов и т.п., был объявлен в Севастополе впервые с 2014 года, и должен был навести порядок на рынке наружной рекламы города.