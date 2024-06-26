За нацистское приветствие на мемориале отправлен в колонию

Севастопольский городской суд вынес приговор в отношении 29-летнего жителя Украины, который на мемориальной комплексе «Сапун-гора» залез на немецкую гаубицу и поднял руку в нацистском приветствии. Фотографию своих действий он опубликовал в социальных сетях.

«В январе 2023 года мужчина, находясь на территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Мемориального комплекса «Сапун-гора», взобрался на ствол трофейной немецкой 150-миллиметровой гаубицы времен Великой Отечественной войны и выполнил нацистское приветствие. Фотографию этих действий он опубликовал в своем открытом аккаунте в социальной сети «Вконтакте». Таким образом, пренебрегая социальным, культурным и духовным значением Мемориала, злоумышленник осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Личность жителя Украины была оперативно установлена сотрудниками ФСБ. Его задержали и заключили под стражу. Суд признал его виновным по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, с использованием сети «Интернет»».

Злоумышленника приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, в течение трех лет.