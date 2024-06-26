За хранение взрывных устройств дали семь лет в колонии строгого режима

Житель Севастополя в своей квартире на ул.Колобова хранил самодельное взрывное устройство, зажигательную трубку и дробь. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

37-летний мужчина прятал у себя в квартире зажигательную трубку и самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, в котором содержались заряд тротила массой 177 г и 2,8 кг дроби диаметром 2,5 мм. Взрывные устройства были обнаружены и изъяты в октябре 2023 года в сотрудниками ФСБ, рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.