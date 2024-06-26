В Севастополе нет пунктов приема вторсырья

Пункт приема макулатуры на ул.Ленина в помещении бывшего волонтерского центра «Мы – вместе», указанный на федеральной карте приема вторсырья «Уберу», не действует.

Региональный мусорный оператор «Благоустройство города «Севастополь» в соцсетях рекламирует федеральную карту приема вторсырья «Уберу»: там появилось 139 новых пунктов приема старой обуви.

«Уберу» и обувная компания Ralf Ringer добавили 139 пунктов приема обуви в более чем 50 городах России. Всего же партнерами Российского экологического оператора нанесено на карту «Уберу» 329 точек, где можно сдать старую обувь и тем самым сократить образование отходов на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО)», — оповещает севастопольцев региональный оператор.

В сообщении указано, что помимо пунктов приема обуви, «Уберу» содержит более 65 тысяч пунктов приема различных видов вторсырья, а также ряд экоактивностей, за которые можно получить экойны и потратить их в магазинах партнеров.

Где пункт в Севастополе?

Поскольку информацию о современных эколого-цифровых продуктах распространяет «родной мусорный оператор», «Севастопольская газета» попыталась выяснить, как это относится к городу.

На федеральной карте «Уберу» есть пункт приема вторсырья и в Севастополе: на ул.Ленина, 39. Там со времени пандемии находится волонтерский центр «Мы – вместе». Указаны номер телефона и часы работы, а также вид принимаемых отходов — макулатура.

Как выяснилось из телефонного звонка, год назад проводилась Всероссийская экологическая акция, которая была ограничена несколькими днями. Вот тогда макулатуру на Ленина, 39 действительно принимали. Но это было давно и на временной основе, объяснили «Севастопольской газете» волонтеры.

ООО «Благоустройство города «Севастополь» — региональный оператор по обращению с ТКО с 2017 года. В его основные задачи входит контроль потоков и своевременное удаление твердых коммунальных отходов, прекращение образования несанкционированных свалок, извлечение полезных фракций из 100% образующихся отходов, экологически безопасное размещение отходов, поэтапное внедрение раздельного сбора мусора на территории города.