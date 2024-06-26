Созывают внеочередное заседание Законодательного собрания

В рамках заседания правительства 26 июня поставили вопрос о необходимости срочно созвать внеочередное заседание Законодательного собрания. С такой инициативой губернатор Михаил Развожаев обратился к председателю Законодательного собрания Владимиру Немцеву, по результатам проведения заседания оперативного штаба по ЧС, созданного после ракетного удара 23 июня.

– На заседании оперштаба решено предпринять все необходимые меры для того, чтобы в случае повторения подобной атаки минимизировать последствия и защитить население города. Исходя из этого, на заседании оперштаба была выработана программа действий, требующая дополнительного обсуждения, в том числе в бюджетном, юридическом и организационном контексте, – этими словами открыл заседание правительства глава города.

Чрезвычайное пленарное заседание депутатского корпуса должно пройти в закрытом режиме с обсуждением одного единственного вопроса: обеспечение безопасности жителей Севастополя в сложившейся обстановке.

– Мы подробно обсудим программу, которая сейчас выработана, имея много разнообразных экспертных позиций. По итогу будем принимать решения, которые зафиксируем и которые будут приняты сессией Законодательного собрания, – сказал губернатор Севастополя, найдя полную поддержку и понимание со стороны В.Немцева.