Севастополец склонял друзей из Бахчисарая к террористическим действиям

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в вовлечении иных лиц в террористическую деятельность.

Установлено, что 26-летний житель Севастополя ознакомился с видеозаписью, размещенной в телеграм-канале проукраинского подпольного движения. Ролик содержал призывы вступать в подполье для осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Мужчина переслал видеозапись своим знакомым из Бахчисарая и в ходе личных встреч склонял их к совершению террористических актов — поджогу административных зданий, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности». Наказание за такое преступление — лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом либо пожизненное лишение свободы.