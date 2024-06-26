Организаторов ЖСК «Дом у моря» отправили в колонию

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор риелторам-мошенникам, создавшим фиктивный жилищный кооператив «Дом у моря». Трех аферистов приговорили к лишению свободы от шести до девяти лет.

Почти два года длилось следствие по делу лжезастройщиков 1975, 1976 и 1977 годов рождения. С марта 2016 года по сентябрь 2019 года они продавали несуществующие квартиры в жилищном кооперативе «Дом у моря». Мошенники арендовали офисы и стали размещать рекламные объявления. В них сообщалось, что на улице Гавена, 7, будет построен многоквартирный дом и можно купить квартиры на этапе строительства по очень выгодным ценам.

«В результате им удалось ввести в заблуждение 63 гражданина, которые в общей сложности передали участникам организованной группы в качестве паевых взносов более 77 млн рублей. В действительности злоумышленники не могли и не намеревались выполнить взятые на себя обязательства, так как не имели правоустанавливающих документов на земельный участок, проектной документации и разрешения на строительство», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Кроме того, к своему фиктивному строительству они привлекли 12 держателей материнского капитала на сумму более пяти миллионов рублей. Удивительно, но аферисты смогли ввести в заблуждение даже территориальное отделение Пенсионного фонда, которое разрешило перечисление денег. Таким образом, они обманули 75 дольщиков на общую сумму 82 млн рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил двум виновным окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы, а организатору группы — девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Арест, наложенный на автомобили и земельные участки соучастников, оставлен в силе.

Кстати, в декабре 2023 года севастопольская прокуратура сообщила об открытии второго уголовного дела в отношении злоумышленников. Выяснилось, что им удалось обмануть еще 19 жителей Севастополя, Владивостока, Москвы, Мурманска, Петропавловск-Камчатского, Санкт-Петербурга, Кемеровской и Московской областей, Республики Крым и других регионов. В общей сложности потерпевшие передали участникам организованной группы в качестве паевых взносов более 20 млн рублей.

Кроме того, через Пенсионный фонд были перечислены средства материнского капитала шести человек на сумму более 2,5 млн рублей.

С учетом обоих уголовных дел участники организованной группы обвинялись в хищении более 97 млн рублей у 82 потерпевших и свыше 7,5 млн рублей средств материнского капитала.