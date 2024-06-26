Определили размер выплат пострадавшим

Размер выплат пострадавшим от ракетного удара и порядок их получения утвердили 26 июня на заседании правительства Севастополя.

Деньги будут выплачивать пострадавшим с учетом степени тяжести нанесенного здоровью вреда. Тяжкий и средней тяжести — в размере 400 тысяч рублей, легкий — 200 тысяч. Членам семьи (супруге или супругу погибшего) — один миллион рублей.

Для получения этих выплат необходимо подать заявление в департамент труда и социальной защиты через Госуслуги, районные управления департамента соцзащиты или через местные администрации внутригородских муниципальных образований.

При необходимости граждане смогут направить заявления почтой.

При подаче через Госуслуги к заявлению нужно прикрепить только два документа: постановление следователя или определение суда (при необходимости признания гражданина пострадавшим и получившим вред здоровью), а также заключение судмедэкспертизы о степени тяжести полученного вреда здоровью.