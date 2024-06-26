На фотовыставке покажут античные города Малой Азии

У народного фотоклуба «Бриг» очередная выставка. В этот раз она разместится в фойе Театра им.Луначарского и называется «Античные походы Александра и Леонида».

Название экспозиции — отсылка к древнегреческим царям. Но тут есть и самоирония: участники проекта — бриговцы Леонид Матвеев и Александр Бурцев — отправились в современную Турцию, чтобы окинуть фотовзглядом античные города Малой Азии.

— Мы посетили девять античных городов, которые находятся между Анталией и Измиром. То, что мы увидели, впечатлило эстетически и фотографически. Особенно на фоне гораздо более скромного состояния крымских памятников, — рассказал Л.Матвеев.

Первым в фотопутешествии был город Перге, сейчас это пригород Анталии.

— В Перге мы испытали настоящий фотографический экстаз из которого не могли выйти долгое время. Потом отправились смотреть великолепный амфитеатр в Аспендосе, который стал самым ярким событием первой части нашей поездки. Далее нас ждал древний Сагалассос, расположенный на высоте 1400 метров над уровнем моря. В 333 году до н.э. город был захвачен Александром Македонским. Это удивительный, выбеленный солнцем и ветрами город. Фотографически это было очень здорово! — поделился впечатлениями Л.Матвеев.

После фотопутешественники отправились в Измир. Долгое время этот город, основанный греками, назывался Смирна. Он славится своими археологическими комплексами, из которых наибольшее впечатление производит рыночная площадь — агора.

Настоящей эстетической неожиданностью для путешественников стал древний Эфес, развалины которого наиболее впечатляющее олицетворяют античность Малой Азии. Эфес — город с длинной историей, овеянный легендами о рожденных там Геродоте и Гомере. Правда, на истинность последнего претендуют несколько турецких городов.

Пергам был последним из девяти городов, которые посетили наши путешественники. В списке были еще курортный Сиде, высокогорный Термессос...

— После Пергама мы выдохлись физически и эстетически, что редко бывает с крымчанами. Всего увиденного хватило, чтобы сделать главный вывод: Малая Азия может легко соперничать по количеству памятников эллинистической культуры с Грецией и Италией. При том, что мы посмотрели лишь малую часть того, что можно было увидеть, — признался Л.Матвеев.

Он рассказал о планах членов народного фотоклуба вернуться в Турцию нынешней осенью.

— Мы хотим связать историю городов Малой Азии с древним Херсонесом, античными городами: Пантикапеем, Фанагорией и Горгиппией, объединив все эти древние памятники в единую систему, проанализировать факторы их существования и характер влияния друг на друга, — поделился задумкой Л.Матвеев.

На предстоящей выставке будут представлены два десятка его фотографий и столько же — Александра Бурцева.

— Наши работы не пересекаются по сюжету, тем более по стилю. Я всегда стараюсь максимально насыщать кадр. В работах Саши же, наоборот, много пространства и воздуха. Мы видим по-разному, и это, надеюсь, будет интересно зрителям, — считает Л.Матвеев.

Выставка «Походы Александра и Леонида» откроется в Театре им.Луначарского в пятницу, 5 июля, в 17.00. Вход свободный.