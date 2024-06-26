Ласпинский тоннель поручено отремонтировать быстрее

На Ласпинском перевале начат ремонт противообвальной галереи, которая защищает от камнепада участок трассы Ялта – Севастополь. Работы по контракту должны завершиться в конце ноябре 2024 года.

«Подрядчик демонтирует защитный слой бетона в местах с выявленными дефектами, уже демонтировал барьерное и пешеходное ограждения, а также существующую гидроизоляцию кровли сооружения. На объекте работают 6 единиц техники и 20 человек. Строительная готовность – 6 %», — сообщил первый заместитель директора дептранса Севастополя Николай Максимов.

Предыдущий ремонт противообвальной галереи делали в 1999 году. Сейчас планируется восстановить поверхности всех бетонных конструкций, отремонтировать кровельное покрытие с устройством гидроизоляции и водоотводом, заменить металлическое барьерное ограждение с обеих сторон проезжей части, а также отремонтировать тротуары и проезжую часть. На объекте работают 20 человек и шесть единиц техники.

На время работ на участке организовано реверсивное движение. Оно регулируется специальным светофором.

В пресс-службе нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которой ведется ремонт, сообщили, что в связи со значимостью трассы Ялта – Севастополь подрядчику поручено завершить работы на месяц раньше — в октябре.