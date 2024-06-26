Кукольные истории Дворца культуры рыбаков

Во Дворце культуры рыбаков работают очень творческие люди. Сотрудники и даже руководители в свободное от работы время делают кукол, вышивают картины, мастерят светильники и букеты цветов.

Заместителю директора ДКР Людмиле Богатыревой интересно всё, что можно сделать своими руками. Два года назад она увлеклась изготовлением новогодних игрушек из ваты, а потом и цветов из фоамерана и изолона.

— В интернете года два назад я увидела старые новогодние советские игрушки, которые мне очень понравились. Мне стало очень интересно, как-то эта тема увлекла, и теперь вот время от времени позволяю себе поиграться в куклы, — рассказала Л.Богатырева.

До революции ватные игрушки были популярны в качестве новогодних украшений. А потом Новый год стал «мещанским праздником» и елки долго не украшали. Зато в 30-40-е годы мода вернулась. До сих пор некоторые коллекционеры покупают сохранившиеся ватные игрушки тех времен за немаленькие деньги.

Для ватной игрушки делается проволочный каркас, на который наносится ватный слой. Его закрепляют нитками, пропитывают клейстером. Уже потом по туловищу делается контур будущей игрушки. Затем с помощью цветной или льняной ваты создается кукольная одежда и добавляется декор. При этом вату нужно накручивать только в одном направлении. Для изготовления лица можно использовать специальные формы — молды, которые заполняются запекаемой глиной. После чего личико нужно расписать акриловыми красками.

— Считается, что куклы сами диктуют свою историю. Во что они будут одеты, какие у них будут лица — это всегда непредсказуемо. Так и у меня: когда я начинаю делать игрушку, я никогда не знаю, какой она получится, — рассказада Л.Богатырева.

Она оборудовала мастерскую прямо у себя дома. Шутит, что в ней давно пора навести порядок, но некогда: вокруг происходит столько интересного, хочется все попробовать, сделать своими руками. Например, огромные красивые букеты желтых орхидей или красных маков, или светильник в виде нежного букета цветов.

— Цветы я делаю из изолона. Этот материал выпускает Ижевский завод пластмассы, а орхидеи выполнены из фоамерана. Сейчас есть много различного материала, из которого можно делать те или иные поделки. В ДКР уже появились декорации, сделанные из фоамерана и изолона. Я научила, показала, и сегодня девочки великолепно справляются с этими задачами самостоятельно, — говорит мастерица.

По ее словам, руководящая должность в ДКР и хобби прекрасно уживаются друг с другом. Своих кукол и букеты цветов Л.Богатырева щедро раздаривает знакомым и друзьям.

— У нас есть художники, есть бутафоры, театральные коллективы, мы ставим спектакли, а благодаря моему хобби я могу что-то подсказать, какие-то новые идеи. И в результате мы получаем, например, большие цветы на сцене Дворца культуры рыбаков, оригинальные головные уборы для героев сказок — это наш общий труд. Я понимаю технологию создания тех или иных вещей. Как руководителю это тоже помогает в работе. Если что-то хочется придумать, обязательно что-то придумается, — считает Л.Богатырева.

У заместителя руководителя Дворца культуры рыбаков идеи не заканчиваются никогда, и недавно она научилась создавать компьютерные программы для создания рисунков машинной вышивки, а заодно и использовать вышивку в украшении костюмов для выступлений.

Костюмер еще и кукольник

Костюмер ДКР Татьяна Удовиченко свою жизнь решила связать с куклами очень давно. По ее словам, она с ними и не расставалась с детства.

— Где-то лет в пять у меня было очень большое горе — собака отгрызла кукле ногу. Я очень страдала и сказала себе: «Вот придет время, я научусь и всё сама буду ремонтировать». Время пришло нескоро, но в итоге сейчас я могу отремонтировать любые куклы и сделать новые, — говорит Т.Удовиченко.

Сейчас 19 кукол мастерицы представлены на выставках, которые проходят в разных городах. Например, две куклы из винтажной коллекции — «советские мальчики» уехали на бал кукол в Самару. Их уже хотели купить за приличные деньги, но рукодельница отказалась.

— Мои куклы живут своей жизнью, путешествуют, некоторые не возвращаются, но мне трудно с ними расставаться: я начинаю по ним скучать. Для меня куклы — это уже не хобби, это нечто большее — способ самореализации. От творчества прибыли нет, иногда я даже ухожу в минус. Но куклы же не являются моей основной работой, — объяснила Т.Удовиченко.

Сейчас мастер готовится к конкурсу «Королевство пыльной розы», который осенью пройдет в Москве в старинной усадьбе. Кукольница делает карусель с двумя лошадками и принцессой в стиле «шеби-шик». Это стиль, сочетающий романтичность и винтажность: пастельные тона, ангелочки, розы и немного потертости.

В основном мастерица изготавливает полукаркасные куклы с самозастывающей глиной, а наполняет их синтепоном. Исключение составляют мишки Тэдди. Для них нужны исключительно опилки. Это, кстати, отдельная история. Мишки — серьезное увлечение мужа Т.Удовиченко. Он их и покупает, и делает сам. А теперь к нему присоединилась супруга-рукодельница. Вообще вся семья костюмера из ДКР очень творческая — все три дочери прекрасно рисуют, муж делает мишек, отец Леонид Резков был скульптором и даже одно время работал со Станиславом Чижом. А мама прекрасно вязала и шила.

Свою основную работу Т.Удовиченко, по ее словам, не просто любит, а обожает. К каждому новому спектаклю творческий коллектив делает новые костюмы. Сначала делаются эскизы, прорабатываются все детали, потом костюмы шьются — сотрудники Дворца культуры рыбаков делают всё это с большим энтузиазмом.

— У нас в ДКР атмосфера необычная, творческая, очень придумывательная, — с гордостью говорят сотрудники.