Ищут неразорвавшиеся боеприпасы на дне и на берегу

Пиротехники МЧС России обследовали береговую линию на Северной стороне в зоне нанесенного 23 июня ракетного удара.

Водолазы спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю ведут работы в районе пляжей «Учкуевка» и «Любимовка». Уже обследовано более двух гектаров морского дна, еще 4,5 гектара предстоит проверить.

Обнаружен один неразорвавшийся кассетный боеприпас, его будут уничтожать на месте.

К работам привлечены 19 человек, четыре автомобиля и плавсредство, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. В больницах Севастополя на 25 июня остаются 50 раненых, еще 22 пострадавших, из них 12 детей, отправлены самолетом в медучреждения Москвы.