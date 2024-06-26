Дороги на юг сделают шире

Расширение и ремонт дорог, ведущих из Москвы на юг России, позволит сократить время в пути на 1-2 часа, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на пленарной сессии «Пространство будущего: Азово-Черноморский макрорегион» Международной выставки-форума «Россия».

«Дорогу на юг мы расширяет по нескольким направлениям. М-4 «Дон» в основном отремонтирована, осталось один участок в 100 км перед Ростовом отремонтировать, дорогу привести в нормативное состояние. Деньги выделены, сейчас Росавтодор активно к этой работе приступил. <...> В прошлом году мы закончили обход Аксая, обход Краснодара», — цитирует вице-премьера ТАСС.

М.Хуснуллин добавил, что также сейчас продолжается строительство новой скоростной дороги до подъезда к Крымскому мосту со стороны Кубани, эти работы завершат к концу 2024 года. Также параллельно обустраивается съезды с трассы «Тавриды» к побережью.

«У нас такая сплошная трасса четырехполосная скоростная без светофоров от Москвы до фактически Симферополя и Севастополя. Надеемся, что при реализация всех этих проектов время в пути удастся сократить от одного-двух часов», — сказал зампред правительства.