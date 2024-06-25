Вводится единый проездной

На любом севастопольском транспорте с 1 июля можно будет расплатиться Общегородским проездным билетом длительного пользования. Стоит такой проездной 2440 рублей.

«Он будет действовать у всех перевозчиков абсолютно на всех автобусах, троллейбусах, катерах и паромах города. Это позволит пассажирам существенно экономить на проезде. Особенно тем, кто часто ездит с Северной на Южную часть города и наоборот», — анонсировали нововведение в департаменте транспорта Севастополя.

Несмотря на словосочетание «длительного действия» в названии проездного, действовать он будет только в течение месяца. Пока привязать его можно только к банковской карте, но позже это обещают такую услугу сделать и для ЕГКС.

Кстати, к валидаторам тоже нужно прикладывать исключительно карту, а не телефон или смарт-часы.

Записать Общегородской проездной на банковскую карту можно уже сейчас в мобильном приложении ЕГКС или на официальном сайте ЕГКС egks.ru. Чтобы привязать абонемент в мобильном приложении, необходимо зарегистрироваться и зайти в раздел «Карты».

По проездному в одном транспорте можно приобрести только один билет.

Сейчас стоимость одной поездки на всех видах транспорта Севастополя по карте ЕГКС составляет 24 рубля, без ЕГКС — 30 рублей. Исключение — автобусный маршрут №137 от пл.Ушакова в Качу: стоимость проезда между конечными пунктами составляет 146 рублей.