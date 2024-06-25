В Москву отправили 22 пострадавших на пляже в Учкуевке

Самолет Ил-76 МЧС доставил на лечение в столицу раненых во время ракетной атаки в Севастополе. Четверо детей в тяжелом состоянии госпитализированы в Российскую клиническую больницу Минздрава России (РДКБ).

«В отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ доставлено четверо пострадавших: это дети от 8 до 15 лет, трое мальчиков, одна девочка. Состояние пациентов тяжелое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. При поступлении всем пациентам была выполнена компьютерная томография. В ближайшее время запланировано проведение комплекса диагностических процедур, по результатам которых будет выбрана тактика лечения, в том числе, хирургические вмешательства»,— рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Дмитрий Прометной.

Всего в Москву спецборт доставил 22 пострадавших, в том числе 12 детей. Все они нуждаются или в особой помощи из-за тяжести полученных травм, или в уникальных медицинских вмешательствах. Пациентов из Севастополя направили в ведущие медучреждения: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им.Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр им.Пирогова и другие.

Раненых перевозил спецборт, оснащенный современным оборудованием: специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания, кардиомониторами. Их сопровождали врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. В результате удара на пляже «Учкуевка» на Северной стороне города погибли четыре человека, более 150 получили осколочные ранения, в том числе 27 детей. На стационарном лечении в Севастополе и Москве находятся 77 человек, пострадавших в результате обстрела.