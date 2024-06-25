Свой мобильный номер можно оформить на себя

Проблема подтверждения сведений об абоненте мобильной связи для севастопольцев решена. Не нужно ехать на материк! Даже в самых сложных случаях достаточно просто обратиться в МФЦ.

Услугу «МТС. Смена абонента» можно получить во всех отделениях МФЦ Севастополя.

Напомним, что жителям города второй год приходят смс о необходимости подтвердить данные номеров мобильных телефонов. По требованию Закона «О связи» с 1 марта 2023 года МТС проводит сверку персональных данных своих абонентов: паспортные данные пользователя номера должны совпадать с данными в системе. Сделать сверку можно через интернет или лично явившись в офис оператора мобильной связи. Если данные не подтвердить, МТС грозит его отключить.

Но если мобильный номер вы купили в 2014 году, он вполне может быть зарегистрирован на совсем незнакомого человека, даже если при покупке все свои паспортные данные вы предоставили. Перерегистрировать же номер на себя можно только явившись в салон МТС вместе с прежним его хозяином. Но офисов МТС в Севастополе и в Крыму за 10 лет, прошедших с момента воссоединения с Россией, так и не появилось. Поэтому у многих жителей города с подтверждением данных возникли непреодолимые сложности.

Правительство Севастополя пообещало эту проблему решить и решило! Во всех многофункциональных центрах можно переоформить на себя собственный номер мобильного телефона. Государственная услуга по замене владельца работает в Севастополе уже почти два месяца и выполняется бесплатно. Она стала доступной благодаря слаженной работе юридического и IT отделов МФЦ.

Чтобы получить услугу, заявитель должен иметь при себе паспорт и телефон. При входе в МФЦ возьмите талон в очередь «МТС. Смена абонента». Клиенты, записавшиеся на смену владельца номера, обслуживаются с 10.00.

Специалист МФЦ по специальной зашифрованной линии отправит ваши паспортные данные и номер телефона в сервисный центр обслуживания клиентов МТС в Краснодар. После чего оттуда в течение 20-40 минут приходит смс-подтверждение на полученную заявку, которая идет в отработку в компанию связи. На основании этого в МФЦ клиенту выдают договор об оказании услуг мобильной связи МТС.

На официальном сайте телекоммуникационной компании измененные данные владельца номера появятся в его личном кабинете в течение месяца.