Шторм осложняет проверку района, куда упали фрагменты ракет ВСУ

Работы по обследованию акватории рядом с пляжем Севастополя, куда упали фрагменты ракет, выпущенных ВСУ, затруднены из-за начавшегося шторма.

После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы.

«В Учкуевке из-за начавшегося шторма работы по обследованию дна акватории вблизи пляжа затруднены, поэтому работы продолжатся и завтра. Пляж закрыт до особого распоряжения», — сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора города.

В пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю уточнили, что специалисты — взрывотехники и водолазы — обследовали почти 2 га дна. Утром 26 июня работы продолжатся.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. В больницах Севастополя на 25 июня остаются 50 раненых, еще 22 пострадавших, из них 12 детей, отправлены самолетом в медучреждения Москвы.

Территория пляжей «Учкуевка» и «Любимовка» были оцеплены, для поиска неразорвавшихся боеприпасов.