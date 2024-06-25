Раненым детям Соцфонд выплатит по 100 тысяч рублей

Отделение Социального фонда России в Севастополе выплатит по 100 тысяч рублей детям, пострадавшим во время ракетной атаки 23 июня в Учкуевке. Заявление может подать один из родителей или опекун ребенка.

«Семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, которые получили ранения, травмы и контузии в результате обстрелов ВСУ, региональное отделение Социального фонда России произведет единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Севастополю.

Выплаты будет осуществлять региональное Отделение СФР по месту жительства или пребывания ребенка. Кроме остальных документов, нужно будет принести медицинское заключение с указанием места, времени и причины получения ранения, травмы или контузии.

Решение о назначении единовременной выплаты принимается в течение 10 рабочих дней, а деньги придут не позже чем через пять дней.

23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. В результате погибли четыре человека, более 150 человек получили осколочные ранения, в том числе 27 детей.