Получить субсидию на оплату коммунальных услуг станет проще

Правительство России упростило предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующее постановление 22 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия, сообщает пресс-служба кабмина.

Правом на льготу обладают граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. На федеральном уровне этот норматив составляет 22%. В Севастополе стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 17%.

При этом заявитель должен быть гражданином России и владеть жилым помещением, как собственник или по договору социального найма. Также у него должна быть постоянная прописка именно в том жилом помещении, для которого предоставляется субсидия, ведь у заявителя может быть несколько квартир в собственности. Кроме того, у гражданина не должно быть судебной задолженности по квартплате, которая образовалась за период не более чем три последних года.

Новый порядок не отменяет возможность при желании обратиться за назначением льготы в органы социальной защиты или МФЦ. Но теперь люди быстрее смогут получать необходимую помощь.