Лжезастройщик обманул сотню покупателей квартир

Суд Ленинского района Севастополя приговорил 44-летнего местного жителя к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Аферист обещал построить дома в СНТ и продавал в них квартиры.

«В период с февраля 2017 года по февраль 2021 года он обманул 42 потерпевших из Севастополя, Астрахани, Краснодара, Казани, Владивостока, Республики Крым, Ленинградской, Белгородской и Мурманской областей, причинив им ущерб на общую сумму свыше 44 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Осужденный действовал с размахом: снял четыре офиса в Ленинском районе, нанял персонал, размещал рекламу о продаже квартир по самой привлекательной цене, подготовил эскизные проекты и поэтажные планы многоквартирных домов и даже начал строительство.

Многоквартирные дома предполагалось строить в садовых товариществах «Куликово поле», «Рыбак-3», «Яблоня», «Дергачи-3». Но в СНТ многоквартирные дома строить запрещено. «Застройщик» заключал предварительные договоры купли-продажи и получал от покупателей квартир деньги.

На самом деле, обмануто гораздо больше человек — под сотню. Ранее суд уже вынес мошеннику приговор за совершение аналогичных преступлений в отношении девяти потерпевших, и на рассмотрении в суде находится уголовное дело, где он же обвиняется в обмане еще 44 покупателей.

С учетом ранее назначенного наказания по предыдущему приговору суд назначил мошеннику пять лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших о взыскании ущерба. Наложенный в ходе следствия арест на денежные средства, земельные участки, нежилые здания, сооружения и другое имущество виновного на общую сумму почти 25 млн рублей оставлен в силе.