Лучший пляж — «Адмиральская лагуна», худшие — «Городской» и «Ушакова балка»

Как рассказал «Севастопольской газете» врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе Севастополе» Валерий Корпачев, состояние пляжей зависит от целого ряда факторов и оценивается комплексно, включая данные анализов, а также состояние пляжной инфраструктуры. Специалисты центра выезжают для оценки состояния пляжа по заявлениям операторов пляжей. Причем, к заявлению должен быть приложен пакет из примерно 15 документов.

Отличники и двоечники

— По результатам проведенных ранее исследований, по микробиологическим показателям плохая вода на пляже «Городской» в Балаклаве, а также на пляже «Ушакова балка», — сообщил В.Корпачев.

По его словам, на сегодня не все пляжи Севастополя получили экспертное заключение, но большинство все-таки получили. Но полученное экспертное заключение пока не является итоговым документом. После операторы пляжей должны обратиться в вышестоящую организацию в Симферополе, где им также выдают заключение госсанэпидэкспертизы, которое и является окончательным документом санэпидслужбы.

— В этом году у нас действительно вызывает недоумение состояние некоторых севастопольских пляжей. Причины отчасти понятны, они в том числе связаны с разрушениями, нанесенными ноябрьским штормом и недостатком средств на их устранение. Именно по этой причине пляжи открывались с задержкой, — пояснил эксперт.

На Хрусталке «конь не валялся»

По мнению В.Корпачева, ужасное положение дел по готовности инфраструктуры на пляже «Хрустальный».

— Мы выходили туда на проверку с представителями прокуратуры и других служб, по состоянию недельной давности готовность там была нулевая! На текущий момент я не вижу эту территорию, как пляж. Оператор не подавал заявку на проведение экспертизы, у них нет требуемого пакета документов, в том числе акта на исследование дна акватории и договора на вывоз бытовых отходов. Между тем, эксперт, выезжая по заявлению оператора, оценивает всё, включая наличие урн и соблюдение расстояния между ними, наличие мусорных контейнеров, душевых, раздевалок и т.д., В этом смысле, там еще конь не валялся, — объяснил В.Корпачев.

В то же время по санитарно-химическим показателям вода на Хрустальном благополучная, включая показатель ХПК (содержание органических веществ в воде, количество кислорода или другого окислителя), анализ которого делает Симферополь.

Образцовый пляж

По словам эксперта, образцовым на сегодня остается пляж «Солдатский» («Адмиральская лагуна»).

— Этот пляж идеальный во всех отношениях: инфраструктура подготовлена загодя. Он первый у нас получил экспертное заключение. К тому же, там хорошие результаты лабораторных исследований. Кроме того, они регулярно, день в день, час в час, производят так называемый внутренний производственный контроль. Это означает, что раз в декаду они должны проводить бактериологические, микробиологические и санитарно-химические исследования воды, отбирать пробы воды, привозить к нам на исследование. И так весь купальный сезон. Также там регулярно исследуется состояние пляжного песка, — продолжил В.Корпачев.

На «Солнечном» есть подвижки

По словам В.Корпачева, экспертное заключение по пляжу «Солнечный» выдано совсем недавно. Там был вопрос с переносом душа, стоки от которого текли прямо в море. Теперь душ вынесен выше по рельефу, недалеко от пляжного туалета.

— На пляже «Солнечный» в целом нормально: раздевалки, в том числе для малоподвижных групп населения и туалет, есть. Пляж компактный, там 100 или 150 метров береговой зоны. Новый душ не только перенесен, но и канализован, — отметил эксперт.

Пляжи Северной стороны

Пляжи Северной стороны относятся к наиболее любимым севастопольцами и гостями города. Их состояние В.Корпачев оценил по-разному: положительно в Учкуевке и в Орловке, чего, по его словам, нельзя сказать о пляже «Вязовая роща» («Нахимовец»).

— «Вязовая роща» — очень проблемный, с нашей точки зрения, пляж. В редкие годы они обращаются к нам, а если и обращаются, то все замирает на середине пути. За всю историю они получали у нас экспертное заключение один или два. Поэтому о состоянии пляжа ничего сказать не могу, поскольку официальное заявление на предмет проведения экспертизы от них опять не поступило, а самостоятельно инициировать проверку – не в наших полномочиях, так может поступать Роспотребнадзор, — пояснил специалист.

Ни два, ни полтора

В этом году оператор пляжа «Омега» провел две экспертизы силами симферопольских специалистов.

— Он получил экспертное заключение предварительное на базе Симферополя и там же получил заключение госсанэкспертизы. С прокуратурой мы на прошлой неделе проверяли ряд вопросов, могу сказать, что «ни два, ни полтора». Например, из-за недовоза песка пляж кое-где выглядит лысым. Да и есть и ряд других нюансов, что точно не красит этот пляж, — считает В.Корпачев.