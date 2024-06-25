Изменится схема движения на пересечении пр.Генерала Острякова и ул.Олега Кошевого

На перекрестке перенесут пешеходный переход и поворот налево с ул.Олега Кошевого будет разрешен с двух полос движения.

Регулируемый пешеходный переход перенесут ближе к центру перекрестка. Это позволит увеличить пропускную способность, снизить задержки участников дорожного движения и вероятность возникновения ДТП, считают в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Сотрудники Севавтодора уже установили опоры для дорожных знаков и светофоров, продолжают монтаж ограничивающего пешеходного ограждения.

Сделали островок безопасности

На сайте «Национальные проекты РФ» сообщается о завершении реконструкции автодороги на ул.Олега Кошевого. Во время ремонта на проезжей части обновили покрытие, нанесли разметку. Кроме того, подрядчик привел в порядок тротуары и обустроил «островок безопасности» на пересечении улицы с проспектом Генерала Острякова.

«Подрядная организация завершила ремонтные работы раньше установленного контрактом срока. Протяженность отремонтированного участка дороги— 270 метров. Рядом находятся пожарная часть, многоквартирные дома, продуктовые магазины, школа и детский сад»,— прокомментировал изменения заместитель директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Александр Ширяев.

Работы по реконструкции проводились при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги».